Incendio a bordo di un treno regionale nel mantovano | coinvolte 45 persone

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un principio diha interessato unnelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, nel comune di Sermide e Felonica, in provincia di Mantova. L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando è stata segnalata la presenza di fiamme adel convoglio che stava trasportando 45. I soccorritori del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno immediatamente assistito i passeggeri, valutando il loro stato di salute. Tra di loro, novesono state trasferite in ospedale. Sette passeggeri hanno riportato sintomi da inalazione di fumo, mentre altri due hanno subito leggere ferite, causate dalla discesa frettolosa daldurante le operazioni di evacuazione. Fortunatamente, le condizioni dei passeggeri trasportati in ospedale non destano preoccupazioni.