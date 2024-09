Frane e inondazioni allerta meteo rossa in Emilia-Romagna critica la situazione a Ravenna e Faenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Éoggi in. Laanche a. La pioggia incessante ha provocatoIl maltempo non dà tregua. In. Qui la pioggia incessante ha provocato. A Bologna sono state chiuse le scuole di primo e secondo grado in via precauzionale. A casa anche gli studenti di Casaglia, Villa Teresa (Rizzoli), Beltrame (Rizzoli), Bacchi Gabelli (Bellombra), Ferrari e Pavese ( IC 13 Savena), Cremonini Ongaro (IC 19 Bellombra), Avogli (IC 8 dentro alle Carracci), Longhena (IC 19), come riferisce l’Adnkronos. Mentre i nidi e le scuole dell’infanzia rimangono aperti.lae nelle zone vicine.