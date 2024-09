F1 Sainz | Nessun rancore verso la Ferrari a Hamilton non puoi dire di no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Non hola. È un rapporto che si è rotto non perchè non eravamo più contenti l’uno dell’altro ma per delle circostanze. Resto convinto che senon avesse desiderato di chiudere la carriera in, avrei rinnovato. Ma a un sette volte campione del mondo nondi no, lo capisco”.rimpianto, Carlosparla così del suo addio allain una lunga intervista al quotidiano ‘As’ prima del GP di Singapore. “Quando sono arrivato a Maranello, la scuderia viveva uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Vedere com’era al mio arrivo e come è adesso, i progressi arrivati grazie a tutto il lavoro svolto per arrivare fin qui, mi inorgoglisce. Ho vinto le mie prime gare, ho fatto le prime pole, ho ottenuto tanti podi. Sono felice di essere arrivato in una scuderia storica e di essermi goduto questi anni da pilota”.