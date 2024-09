Dimarco ad un filo | l’Inter ragiona! Un altro presente col Milan – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024)ieri ha pareggiato a Manchester, mentre alcuni giocatori sono rimasti ad Appiano Gentile tra infortuni e fuori lista Uefa. Occhio a Federicoper il. RIENTRO – Buon punto pera Manchester contro il City di Pep Guardiola all’esordio in Champions League. I nerazzurri ritorneranno solamente oggi, dopo aver passato la notte in Inghilterra. Infatti, l’aeroporto di Manchester non effettua voli notturni, di conseguenza la Beneamata ha dovuto posticipare il rientro. Ritorno ao che avverrà nella mattinata di oggi. Questo programma ha un po’ scombussolato i piani di mister Simone Inzaghi, il quale avrebbe preferito certamente il ritorno in notturna per poi ricominciare a lavorare con la squadra già nel pomeriggio di oggi con più tranquillità.