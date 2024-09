De Rossi i Friedkin e il loro braccio armato Souloukou hanno firmato la loro fine romanista Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Facendo fuori De, ie illa) Scrive Piero Torri sull’edizione romana di: Con questa clamorosa follia, ie il, la dottoressa Linala. Umiliando un figlio di Roma amato come pochi altri, destabilizzando ulteriormente il club e un ambiente che definire disorientato è un eufemismo, confermando i sussurri e grida che spuntarono nel momento dell’annuncio di Dequando più di qualcuno disse che la scelta era stata fatta solo per ridimensionare la rabbia popolare per l’esonero di Mourinho, soprattutto quello del garage di Budapest.