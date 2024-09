Cultura cresce il valore aggiunto della filiera

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laper l’Italia è anche un formidabile attivatore di economia. Una, in cui operano soggetti privati, pubblici e del terzo settore che, nel 2023 ha fatto registrare undi 104,3 miliardi di euro, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente. Gli addetti sono oltre 1,5 milioni, +3,2% rispetto al 2022. È quanto emerge dal rapporto “Io sono”, realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte. Nellale e ricreativa operano quasi 284 mila imprese (in crescita del +3,1% rispetto al 2022) e più di 33 mila organizzazioni non-profit, che impiegano più di 22 mila e settecento tra dipendenti, interinali ed esterni.