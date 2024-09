Cosa fa oggi Twiggy la supermodella simbolo degli anni ’60?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 19 settembre 2024)Lawson, al secolo Lesley Hornby, è stata forse la modella. Con il suo fisico longilineo, anzi filiforme, che le fece appunto guadagnare l’appellativo di stecchino ()., è una bellissima signora di 75che si è allontanata dal mondo della moda – a parte qualche divagazione come lo spumeggiante servizio per Vogue in cui ricreava i suoi look più belli – ma che ama comunque la comunicazione. Come tante altre personalità dello showbiz, infatti, ha un podcast tutto suo che si intitola Tea with. Nello show chiacchiera amabilmente con gli ospiti di turno di tè, la sua bevanda preferita. Tra gli ospiti, anche il leggendario Mark Knopfler dei Dire Straits e Bill Wyman, il bassista dei Rolling Stones. L’ultimo episodio risale allo scorso marzo, vediamo se riprenderà o si godrà ancora un po’ di pausa.