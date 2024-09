Chi è Feysal Bonciani concorrente di Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra gli undici concorrenti che quest’anno prenderanno parte alla 14esima edizione disvetta un nome che arriva direttamente dai teatri internazionali più importanti. È quello di, attore e cantante conosciuto per il suo ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui. Chi èNato nel 1990 a Grassina, una piccola frazione vicino a Firenze, e parte di una famiglia insieme ai suoi 3 fratelli,è da sempre un grande amante del canto, della danza e del teatro. Passioni che, in giovane età lo hanno spinto a prendere lezioni di canto e di spostarsi poi dalla Toscana per proseguire gli studi artistici tra Milano e Torino.