Barella show l’Inter gode! Un oro che Pep provò a prendere – CdS

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’oro delsi chiama Nicolò. Il centrocampista sardo è stato autore di una grandiosa gara contro il Manchester City di Guardiola. A lui pure il premio di MVP. PROVA MAIUSCOLA – Nessuna sorpresa, ormai è tra i migliori centrocampisti in circolazione. E chi non lo pensa è un bugiardo patentato. Nicolòha incantato ieri sera l’Etihad con una prestazione da incorniciare, tanto da meritarsi il premio di MVP di Manchester City-Inter. Una partita pressoché perfetta del centrocampista sardo, che con la fascia al braccio, complice l’assenza dal primo minuto di Lautaro Martinez, ha guidato la sua Inter con qualità, tenacia e carisma. Nessuna paura contro i tre tenori di Pep Guardiola, Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva.è stato il migliore in assoluto. Proprio davanti a Pep, che un estate fa chiese al Manchester City di portarlo in Inghilterra.