Ascolti TV | Mercoledì 18 Settembre 2024 Crolla I Fratelli Corsaro 13 6% – 197 mln

Nella serata di ieri,18, su Rai1 la fiction francese Simon Coleman ha interessato 1.774.000 spettatori pari all'11.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Iconquistando 1.973.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 750.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 703.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l'ha visto? segna 1.742.000 spettatori e il 12.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 862.000 spettatori (7.2%). Su La7 Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo: Rumore e Paura raggiunge 438.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 l'incontro di Champions League Paris Saint German – Girona ottiene 624.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove il film xXx raduna 382.000 spettatori (2.6%).