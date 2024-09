Africa chiama Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Karibu!». È Mercy la sorridente traghettatrice nella tricolor valley di Nairobi. Un’inaspettata enclave. Già, benvenuti. Dietro il banchetto all’entrata, si scorge l’umano brulichio. Ci sarà la consegna dei diplomi a una trentina di giovani kenyoti, addestrati a far crescere le loro aziende da E4Impact, una fondazione nata all’università Cattolica. Ma verrà inaugurata anche la nuova ala di questo centro per l’imprenditoria. «Where the kenyan innovators meet the best ofn business»: il motto campeggia ovunque. Ed è personificato da Mario Molteni: consigliere delegato della fondazione, illuminato economista nell’ateneo milanese. Aule e uffici sono in un lussureggiante quartiere vicino al National park, quello dell’indimenticabile safari per i turisti.