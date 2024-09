Accadde oggi 19 settembre | Cesare Maldini ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) 19edLa prima volta con la nuova maglia, e di fronte agli alabardati, la tua ex squadra. Tu, nato a Trieste. Il 191954debuttava con il Milan. Come Juan Alberto Schiaffino, con l’uruguagio subito a segno. Il magiaro Istvan Nyers invece si era trasferito alla Roma dopo sei annate (e due scudetti) all’Inter e anche lui quella domenica andò in gol. Ieri vi abbiamo raccontato della prima rete in giallorosso di Daniel Fonseca. Se è facile ricordare che il capitano di quella squadra era Giannini, esattamente quarant’anni fa il ‘Principe’ faceva il suo esordio nelle coppe europee. P.S. Sappiamo che ‘Cesarone’ al mondiale di Spagna era il vice ct. E il 191954 Enzo Bearzot debuttava con la casacca del Torino, di cui sara capitano e nel quale chiuderà la carriera.