A Sona un mare di emozioni con la magia del Circo sull’Acqua

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arriva aladeldi Tayler Martini, dal 27 settembre al 20 ottobre, il primoitinerante senza animali, lo show che ha conquistato le principali piazze italiane con uno spettacolo unico nel suo genere, dal titolo, “Lo show delle meraviglie e dei record”, arte circense tra innovazione e tradizione e ladell’acqua per undie il grande stupore degli ologrammi marini per vivere una nuova dimensione. Il fantastico tendone si trova a, via Trentino 1. In programma i seguenti spettacoli: tutti i venerdì, ore 17.30 e 21.00; sabato e domenica ore 15.30 e 17.30; lunedì e giovedì, ore 17.30.