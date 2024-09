Xbox Game Pass | Giochi in uscita a Settembre 2024 dal servizio

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Come avviene ogni mese, da molto tempo oramai, con l’arrivo nelin abbonamentodi nuoviper gli abbonati, è inevitabile che i più datati siano costretti a cedere il posto, uscendo dal. Scopriamo insieme quali sono iche lasceranno il catalogo arbrain.netindalPer essere precisi, questa nuova ondata diinsegue quell avvenuta all’inizio del mese, la quale ha visto i seguentilasciare il: Ashes of the Singularity: Escalation PC FIFA 23 Standard Edition, PC, Cloud Payday 3 XSX, PC, Cloud Slime Rancher 2 XSX, PC, Cloud SpiderHeck, PC, Cloud You Suck at Parking Complete Edition, PC, Cloudrbrain.