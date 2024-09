Tragico incidente in A15 un morto Chiusa l’autostrada verso Parma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pontremoli (Massa Carrara), 18 settembre 2024 – Unin A15 all’altezza di Pontremoli è costato la vita a una persona nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre. Ancora non si conosce la dinamica dello schianto, nè tantomeno si conoscono le cause. L’impatto è stato tremendo ed ha avuto importanti conseguenze sul traffico.della Cisa è statain direzionetra i caselli di Pontremoli e Berceto per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli. I mezzi di soccorso, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona.