Tennis | operazione al piede per Svitolina stagione finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladi Elinafinisce qui. Lata ucraina si è vista costretta a rinunciare ai prossimi impegni dopo l’infortunio aldestro, per cui si è anche sottoposta ad un intervento chirurgico. La trentenne ha confermato sui propri profili social la scelta di non proseguire latica, dedicandosi al recupero fisico.dovrebbe essere in piena forma per l’inizio della2025 e quindi essere presente al primo Slam dell’anno, quello australiano.alperSportFace.