Padova auto esce di strada e finisce in un fosso | morti un uomo e una donna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tragico incidente all’alba di mercoledì 18 settembre a Camposampiero, in provincia di. Tutto è successo attorno alle 6.30, quando un’con a bordo due persone è uscita diall’altezza di via Guerrino Soligo. La vettura, una Volkswagen Polo, è finita in un piccolo canale di scolo a bordoper poi schiantarsi contro il ponticello di cemento per l’accesso a una abitazione. Nell’impatto hanno perso la vita undi 43 anni, nato in Marocco e residente a Cornuda, in provincia di Treviso, e unadi 46 anni. Entrambi sonosul colpo.Leggi anche: Colonia, nuova esplosione: ferito un passante L’allarme è subito scattato ma quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di entrambi.