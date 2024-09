Manchester City-Inter una mentalità e una completezza da garantire!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il prossimo incontro di Champions League tra, previsto per stasera 18 settembre alle ore 20:45, potrà dirci molto in merito alle ambizioni e alle qualità del club nerazzurro. LA GARA – L’sfiderà ilnella prima sfida della sua Champions League 2024-2025. Il club nerazzurro arriva all’incontro con i Citizens dopo il pareggio di Monza, in un match nel quale non è riuscito a esprimersi al meglio a causa di motivazioni sia di carattere atletico che tecnico. Per l’incontro con gli inglesi, il tecnico Simone Inzaghi ragiona su una possibile modifica nell’11 titolare rispetto alla formazione tipo. Oltre alla defezione di Federico Dimarco, alle prese con un affaticamento muscolare, vi potrebbero essere anche le assenze di uno o più tra Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez.