Manchester City-Inter Inzaghi e le sorprese Probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alle ore 21 ci sarà, la prima giornata di UEFA Champions League. Simoneprepara diversetra gli undici, ecco lasecondo Sky Sport. QUATTRO CAMBI – La partitasarà quella dei grandi cambiamenti di Simone, che dimostra così a cosa servirà la rosa lunga in vista delle prossime settimane. Alla prima partita di Champions League della stagione l’allenatore porterà diverse novità dirispetto alla gara di Monza. Il Milan in questa domenica non è per ora un pensiero, ma in generale le tre partite a pochi giorni di distanza preoccupano. La prima novità riguarda Lautaro Martinez, che non giocherà dal primo minuto all’Etihad Stadium. Mehdi Taremi e Marcus Thuram formeranno la coppia d’attacco di