LIVE Youth America’s Cup 2024 in DIRETTA | Gradoni ed Ugolini dominano in lungo ed in largo Luna Rossa scappa via in classifica generale!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:49 LADOPO 4 REGATE DI FLOTTA 1-(ITA) 37 punti 2-Athena Patway (GBR) 22 3-American Magic (USA) 17 4-Team New Zealand (NZL) 16 5-Alinghi (SUI) 14 6-Orient Express (FRA) 12* 12:46 18’34” il crono per una fantastica! Secondo posto per Athena Patway, che approfitta di un erroraccio di Alinghi a pochi metri dal traguardo. Elvetici che in qualche modo riescono a tagliare il traguardo in terza posizione. Quarto Team New Zealand.VINCE! 12:44 Ultimo lato di poppa che è nuovamente autentica passerella per. Intanto manovra problematica per i britannici, che subiscono il sorpasso di Alinghi. 12:42entra nell’ultimo gate dopo aver effettuato una delle rarissime virate non perfette. Recupera qualcosina Athena Patway, che resta comunque a 45 secondi dagli italiani.