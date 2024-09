Jessica tra i concorrenti di Bake off | Merito un posto tra i big dei dolci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cortona (Arezzo), 18 settembre 2024 – La cortoneseSantucci ce l’ha fatta. È entrata ufficialmente tra i 14della trasmissione “Off Italia”, il format televisivo condotto da Benedetta Parodi e in onda in chiaro su Real Time arrivato alla dodicesima edizione. La trasmissione è partita il 6 settembre, quest’anno per la prima volta con una selezione davanti alle telecamere per diventare ufficialmente i. Tra loro c’era anche. Alcuni hanno dovuto anche vincere la prova più difficile, quella di fronte a Iginio Massari per conquistare il grembiule grigio.si guadagna un 7+ dal pasticciere più famoso d’Italia e passa alla fase successiva delle selezioni, che poi supera entrando a tutti gli effetti tra i 14