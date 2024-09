In farmacia per screening diabete e asma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Le farmacie pubbliche e convenzionate si arricchiscono di nuovi servizi che saranno rimborsati dalla Regione. Accanto alla possibilità di attivare la tessera sanitaria elettronica, fissare visite ed esami diagnostici come al Cup oppure cambiare medico di famiglia e pediatra o vaccinarsi - tutte attività già al momento possibili - la Regione annuncia che nei prossimi mesi nelle farmacie che sceglieranno di farlo si potranno anche ritirare e riconsegnare le provette con il campione di feci per loper il tumore al colon retto e avere aiuto per la corretta adesione alle terapie farmacologiche di pazienti affetti dae da. Il tutto grazie ad un milione e quasi 787mila euro di contributo statale. Gli esercizi aderenti si potranno riconoscere da un logo identificativo.