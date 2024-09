Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildel Cinema diè un'occasione in cui lo stile e la bellezza si intrecciano con il glamour delle stelle internazionali. Quest'anno, tra i protagonisti dietro le quinte c'erain the, undi parrucchieri in forte, chiamato dagli organizzatori per curare l'immagine di alcune delle celebrità presenti. La presenza dialdirappresenta una conferma del percorso di crescita del, premiato come uno dei migliori parrucchieri in Italia e inanche a livello. Questo riconoscimento testimonia ildel lavoro del brand e rappresenta una grande soddisfazione per tutto il team.non ha partecipato solo con il suo staff principale, ma ha coinvolto un gruppo di parrucchieri provenienti da diverse città italiane, come Napoli, Roma, Firenze e Milano.