Hockey pista | l’Italia cade contro la Spagna ai Mondiali Femminili 2024 Ora quarti di finale contro la Colombia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo i successiGran Bretagna e Cile, la nazionale italiana femminile disuper la prima volta nel corso dei, in corso di svolgimento a Novara. Le azzurre infatti sono state battute per 3-0 dalla più forte, in una partita dove Lapolla e compagne ci hanno provato, senza però riuscire a trovare soddisfazione. Dopo una fase iniziale di equilibrio infatti, le iberiche sono passate in vantaggio con la rete di Roces a cinque minuti dalla fine del primo tempo legittimando poi il risultato nella ripresa con le griffe di Casarramona e ancora Roces per il 3-0 definitivo.con questo risultato chiude al secondo posto il Girone B accedendo aididove, domani alle ore 21.00, incrocerà pattini e mazzela. Gli altridiinvece saranno così composti: Portogallo-Gran Bretagna (ore 13.