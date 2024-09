Finanziano i combustibili fossili la beffa dei sussidi ambientali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In un’epoca in cui il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità sono al centro dell’attenzione globale emerge un dato sconcertante: il mondo spende almeno 2.600 miliardi di dollari all’anno inche danneggiano l’ambiente. Questa cifra allarmante, rivelata in un’analisi esclusiva pubblicata dal Guardian, rappresenta un aumento di 800 miliardi di dollari rispetto all’ultima valutazione del 2022. Il paradosso dei: finanziare la nostra estinzione L’organizzazione Earth Track, autrice dello studio, ha evidenziato come i governi continuino a fornire miliardi di dollari in agevolazioni fiscali,e altre forme di spesa che vanno direttamente contro gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 e dell’accordo di Kunming-Montreal del 2022 sulla biodiversità.