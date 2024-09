Fiat Grande Panda | il ritorno di un’icona pronta per una nuova era

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Negli ultimi giorni, l’attesa per il nuovo modello dellaè stata alimentata da indiscrezioni e foto spia. Laè stata avvistata in strada, durante i test presso lo stabilimento di Mirafiori, confermando un modello rivisitato e innovativo. Questaversione, attesa nei concessionari all’inizio del 2025, rappresenta un significativo salto di qualità rispetto ai modelli precedenti, con motorizzazioni ibride ed elettriche a zero emissioni. Design e caratteristiche principali Crediti: Ansa – VelvetMagLamantiene la linea squadrata che ha reso celebre la storica utilitaria, ma con proporzioni aumentate che le conferiscono l’aspetto di un SUV compatto. Le immagini catturate nei test su strada rivelano un look più moderno e robusto, con linee marcate e una maggiore altezza da terra.