Elon Musk sfotte Thierry Breton l’uomo che voleva multare X | Bon voyage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Siparietto social tra i due acerrimi nemici. Il boss di X ha salutato l’ormai ex commissario Ue francese, fresco di dimissioni, con un sarcastico “Bon”, lasciando intuire una certa soddisfazione per l’uscita di scena del parigino, che negli ultimi anni aveva ingaggiato uno scontro muscolare con le Big Tech – e con X in particolare – nel tentativo di mettere ordine al “far west del digitale” grazie ai due pacchetti legislativi Digital services act e Digital markets act. La replica di: “C’è posto su Marte?” Pronta la replica diche, dopo aver minacciato ad agosto il magnate di imporre dure sanzioni a X se avesse diffuso fake news nel corso del suo live con Donald Trump, ha colto l’occasione di lanciare un’ultima frecciatina.