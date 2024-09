Corsa in pigiama per i bambini a sostegno dei malati tumorali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno oltre 40 città italiane - e per la prima volta anche Reggio Emilia - come quelli che scenderanno in pista il prossimo 20 settembre, in occasione dellaRun. La storica-camminata indi Lilt, adeidi tumore. Informare sul tema è anche lo scopo dellarun, che si svolgerà alle 19 in tutte le città italiane che ne prendono parte. A Reggio l’appuntamento, inserito nel programma della diciannovesima edizione della Settimana della salute mentale, si svolgerà al Campus San Lazzaro-Ausl con partenza dal padiglione Villa Rossi, dove i concorrenti saranno al via per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro.