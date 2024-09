Champions League | Manchester City vs Inter in Diretta Streaming Prime Video

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La nuova UEFAdebutta sucon, la supersfida tra i campioni d’Inghilterra e i campioni d’Italia. La massima competizione calcistica europea, da quest’anno rinnovata con 36 squadre in gara e con le8 classificate che passerannomente agli ottavi di finale, regala subito un big match che è la rivincita della finale di Istanbul del 2023. Si parte mercoledì 18 settembre (inesclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00): l’di Simone Inzaghi affronta in trasferta ildi Pep Guardiola. IndalofStadium per il primo grande appuntamento di UEFAci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fernando Llorente.