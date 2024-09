Cercapersone Hezbollah esplosi Gold Apollo | Sono stati realizzati dal partner ungherese Bac

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pechino, 18 settembre 2024 – La società di Taiwanha precisato che iutilizzati dai militanti diche ieriin modo simultaneo in Libano e in SiriadalBac Consulting Kft. IAR-924 utilizzati dai militanti diprodotti da Bac Consulting KFT, azienda con sede nella capitale. "Secondo l'accordo di cooperazione, autorizziamo Bac a utilizzare il nostro marchio per la vendita di prodotti in regioni designate, ma la progettazione e la produzione dei prodottidi esclusiva responsabilità di Bac”, ha precisatonella sua nota.