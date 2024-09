Cane cade in un pozzo salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Deruta (Perugia), 18 settembre 2024 – Unache era caduto in unè statodaidel. Intorno alle 11 di oggi, 18 settembre, una squadra specializzata Saf (Speleo Alpino Fluviale) deidelè intervenuta in località San Benedetto di Deruta per un intervento di soccorso tanto speciale quanto delicato. Unera infatti accidentalmente caduto all’interno di unagricolo. Grazie all’ausilio di tecniche specialistiche, idelsi sono calati nelle profondità dele sono riusciti a recuperare l’animale, mettendolo in salvo. Ilè stato quindi affidato al suo proprietario, che era molto preoccupato che la caduta avesse procurato gravi ferite al suo animale. Lo ha immediatamente portato dal veterinario per accertamenti e le cure necessarie.Maurizio Costanzo