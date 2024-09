Calcio Augusto Bonacci e Paolo Paoloni ricordano Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’ex giocatore leoncello, compagno di squadra dell’attaccante al Messina, eni, Presidente dello “Juventus Club Jesi”,con affetto il campione scomparso JESI, 18 settembre 2024 – Ha suscitato fortissima emozione la scomparsa nella giornata odierna del campione, simbolo del Mondiale di “Italia ’90”, e non solo. Nato a Palermo il 1 dicembre 1964, Salvatoreè cresciuto nelle giovanili dell’AMAT Palermo prima di passare al Messina nella stagione 1982/83, per rimanerci per 7 stagioni, caratterizzate da valanghe di gol che gli valsero, grazie anche all’allora DS jesino Ermanno Pieroni, il passaggio alla Juventus insieme al compagno di squadra Nicolò Napoli. Da lì, la chiamata in Nazionale per essere inserito nella lista dei 22 scelti dal tecnico Azeglio Vicini per l’attesissimo Mondiale di “Italia ’90”.