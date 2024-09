Attrezzi da pesca irregolari e pericolosi nel mare di Ostia | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Durante il periodico pattugliamento marittimo-costiero la motovedetta CP 534 della Capitaneria di Roma-Fiumicino, all’altezza del pontile “Ravennati” di, ad una distanza di circa 500 mt dalla costa si è imbattuta in una serie didaprivi dei previsti marchi e segnali, e perciòoltre cheper la navigazione. Dieci robuste lenze da almeno venti metri ciascuno e con circa dieci ami per lenza ed altrettante piombature. Immediatamenteto ila carico di ignoti ed il recupero degliche, issati a bordo, risultavano avere ancora le esche attaccate. Ciò a dimostrazione di un recente posizionamento sebbene, a quel momento, innon risultavano presenti altre barche anche per il peggioramento delle condizioni meteo-marine.