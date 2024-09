?? Nizza-Saint Etienne il pronostico | sfida da Over non c’è dubbio

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Latrapromette di essere uno degli incontri più intriganti della giornata. Ilpunta a consolidare la sua posizione in classifica, mentre ilè in cerca di riscatto. Scopriamo insieme i migliori pronostici per questa partita, con consigli su gol, esiti e tanto altro!: 1X Ilparte favorito in questae giocare in casa rappresenta un vantaggio non da poco. Tuttavia, ilha dimostrato di essere un avversario ostico. Il nostro consiglio? Puntare sul sicuro con il segno 1X (quota 1.23), che copre sia la vittoria dei padroni di casa che un eventuale pareggio. I nostri Consigli1,5 Ci aspettiamo una partita con gol da entrambe le squadre, quindi il1.5 è una scommessa interessante.