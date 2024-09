Transformers One – la recensione in anteprima

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Ormai è tutto pronto per il ritorno da protagonista di una delle icone del cinema d’intrattenimento degli ultimi anni: Optimus Prime.One è l’ultimo progetto prodotto da Michael Bay e Steven Spielberg che mira a mostrare, per la prima volta su grande schermo, Autobot e Decepticon come non li abbiamo mai visti. Il film, diretto da Josh Cooley, vede come protagonisti un cast di doppiatori composto da: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Steve Buscemi e Laurence Fishburne. Trama diOne Ambientato su Cybertron 3 miliardi di anni, prima dell’arrivo degli Autobot e Decepticon sulla Terra, il film segue l’avventura di Orion Pax e D-16, due giovani manovali costretti a fare i più umili lavori nel mondo sotterraneo di Cybertron, pianeta in cui è proibito raggiungere la superficie.