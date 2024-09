Traffico Roma del 17-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione 2 km di coda sulla diramazionenord per un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo anulare rallentamenti e code sulla carreggiata interna del grande raccordo perintenso della casa di nell’abbigliamento in esterna le code sono tra Prenestina e la TiburtinaGià intenso su tutte le consolari in entrata acon qualche rallentamento mentre sulla via Flaminia Ci sono code da Labaro a via Due Ponti il lungo la Salaria altre cose da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe ancora file sulla via Aurelia da Malagrotta via dell’ Aurelia Antica incolonnamenti risultato Urbano della A24-teramo verso la tangenziale e sulla diramazionesud da Torrenova a raccordocongestionato proprio sulla tangenziale est tra via Batteria Nomentana dei Campi Sportivi in direzione stadio nel ...