Telecamere e IA Depoorter in Salaborsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) "Vedo una donna col rossetto rosso che fa una foto o un video", "vedo un uomo con la barba e la camicia blu", "vedo due persone che gesticolano": una telecamera con altoparlante racconta quel che vede all’ingresso della, accanto al front desk. Si tratta dell’opera installativa Surveillance Speaker V3 dell’artista belga Dries, che arriva per la prima volta in città con la mostra When they see us –al via oggi – e che, roteando, mette a fuoco uno dei curatori Federico Bomba, mentre parla con la giornalista accanto. Fa davvero impressione ascoltare una telecamera che guarda e racconta pubblicamente quel che vede, con parole ben scandite, perché chi è spiato ormai non si accorge più di nulla, non conosce cosa accade dentro un software di riconoscimento. E c’è da dire che la telecamera è davvero specifica rispetto alle sembianze.