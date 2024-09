Si impicca in cella Arriva la denuncia | Condizioni disumane sovraffollamento del 184%

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Il carcere di Regina Coeli a Roma è stato teatro di un nuovo tragico suicidio: un detenuto di 50 anni, arrestato il 25 agosto per maltrattamenti in famiglia, si è tolto la vitandosi nella suanella VII Sezione. Il suo corpo è stato scoperto dai poliziotti penitenziari nella mattinata del 17 settembre, e i tentativi di soccorso sono stati inutili. Nello stesso arco di 12 ore, un altro detenuto di 32 anni, originario della Nigeria e arrestato per reati connessi all’immigrazione clandestina, si èto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Questi sono il 71º e il 72º suicidio in carcere dall’inizio del 2024.Leggi anche: Muore carbonizzato a 18 anni in carcere.