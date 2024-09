Sciarelli e Aldi di Chi l’ha visto condannate per diffamazione | perché

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) A seguito della morte dello studente americano Beau Solomon, annegato nel Tevere nel 2016, è stato indagato il senzatetto Massimo Galioto. Nel 2019, però, il diretto interessato è stato assolto dall’accusa sia in primo che in secondo grado. Nella puntata di “Chi?” andata in onda a giugno 2019, la conduttrice Federicaha rivelato di ritenere assurda l’assoluzione dell’imputato in quanto, a suo parere, i video mostravano chiaramente la sua colpevolezza nel aver spinto in acqua lo studente americano. D’altra parte, la giornalista e autrice Claudiaha mandato in onda un’intercettazione ambientale, ripresa nella sala d’aspetto del commissariato di Campo Marzio, con sottotitoli che raccontavano il contenuto come una vera e propria ammissione di colpa da parte dello stesso Massimo Galioto.