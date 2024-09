Riforma costituzionale e cambio totale di paradigma La proposta di Colturazione sulla Sanità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Un percorso molto intenso quello di(movimento culturale promosso da chi scrive insieme a persone da più parti d’Italia). Si tratta di un percorso nato dalla pubblicazione di un manifesto valoriale basato su libertà, eguaglianza ed educazione (intesa non solo come buone maniere, ma come approccio metodico alla politica, al mondo istituzionale, allo studio ed allapartecipata e coinvolgente dei vari livelli decisionali del Paese). Il focus principale diè quello della revisionedel Titolo V della nostra Carta fondamentale; quest’ultimo, modificato male nel 2001 ed applicato peggio nel tempo. Ad agosto scorso è stato depositato alla Camera dei Deputati il testo dell’idea progettuale diche tocca anche l’art. 1 della Costituzione oltre al famoso Titolo V.