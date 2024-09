Previsioni meteo per il 17 settembre 2024 | tempo variabile in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la giornata di martedì 17, ilprevede l’sarà influenzata da condizionirologiche variabili a causa di una perturbazione che porterà instabilità soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. L’estate è ormai ufficialmente terminata. Da giorni, infatti, le temperature sono drasticamente calate su tutto il suolono, lasciando solo un lontano ricordo dell’afa estiva. Anche i prossimi giorni non saranno da meno, stando alledelper la giornata di martedì 17. Mentre il Nord e parte del Centro affronteranno un nuovo calo delle temperature e fenomeni di mal, il Sud e le isole maggiori godranno di un clima più stabile, seppur con qualche annuvolamento sparso. Persone camminano in piazza Duomo sotto una leggera pioggia, Milano, 22 Novembre 2021.