Orrore a Milano | 19enne accoltellato la schiena in strada

(Di martedì 17 settembre 2024) Notte di sangue a: un ragazzo di 19 anni è stato trovato a terra, gravemente ferito, in viale Omero, zona Corvetto, quartiere sudorientale della città. L’aggressione è avvenuta nelle prime ore del mattino di martedì 17 settembre, intorno alle 3.30. La vittima, un giovane di origini straniere, è stata accoltellata proprio nel punto in cui è stata soccorsa.Leggi anche: Parma, la 22enne avrebbe indotto il parto e ucciso il neonato L’allarme è stato lanciato da un passante, che ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Il ragazzo, che presentava una profonda ferita alla, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di, dove attualmente versa in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire meglio la dinamica dell’episodio.