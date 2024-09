Napoli senza Coppe ma con più energie | Conte prepara l’assalto al campionato 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLeEuropee hanno preso il via oggi, ma mentre le squadre rivali delsono impegnate sul campo, la rosa di Antoniopuò godersi una giornata di riposo. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per ilnel campionato, poichéil peso delle competizioni europee possono concentrarsi unicamente sulla Serie A. Mentre Juventus, Inter e Milan affronteranno impegnative sfide in Europa, ilpotràrsi al meglio per i match nazionalil’affaticamento aggiuntivo delle partite internazionali. La gestione fisica dei giocatori offre alla possibilità di arrivare più fresco e pronto ai big match, come quello imminente contro la Juventus.