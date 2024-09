Modalità sopravvivenza Noi come Volkswagen? Il futuro lo dirà | Stellantis Tavares da incubo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La crisi dell'auto travolge anche il colosso tedesco Wolkswagen: a rischio 15mila posti di lavoro a causa della chiusura degli stabilimenti. Un vero e proprio tsunami, una bomba in grado di far saltare il gruppo e in grado di colpire duramente la già fiaccata economia tedesca. Ed in questo contesto piovono le parole di Carlos, ad di. Parole oggettivamente inquietanti. I giornalisti infatti lo hanno interpellato sulla situazione in cui si trovae l'ad ha risposto con le seguenti parole: "Stiamo lavorando duramente per evitare la situazione in cui si trova. Ilse siamo stati in grado di evitare i problemi oppure no, ora è troppo presto". Insomma, stando alle parole diuno scenario-è plausibile anche per, circostanza per altro confermata dalla cronaca di tutti i giorni.