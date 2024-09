Maxi incendio a Napoli Cannavacciuolo | Controllare aree limitrofe all’impianto

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) L’ha dato vita ad una colonna di fumo nero enorme che si è diffusa in tutta la zona Tantissime autobotti dei Vigili del Fuoco sono accorse nell’area industriale Poggioreale-Gianturco diper spegnere unenorme che, come si vede da alcune immagini che ci sono state inviate, sembra essere scoppiato all’interno di un’autorimessa. «Sicuramente l’è stato di una proporzione immane, le immagini che stiamo vedendo ci mostrano unenorme. Per fortuna che c’è stato il temporale, la pioggia ha abbattuto le emissioni sprigionate dalla combustione – dice Alessandro, noto ambientalista del territorio – In questo momento probabilmente si stanno incendiando rifiuti plastici, sappiamo benissimo che in caso di combustione di materiale plastico si sprigiona diossina».