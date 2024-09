L’orgoglio di Italiano prima dello Shakthar | il Bologna non farà da comparsa in Champions

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) “Anche da parte mia c’è grande emozione di fronte alla competizione più prestigiosa. Nei due anni precedenti sono stato protagonista di due finali europee andate male ma quello che conta è il percorso, che dà spunti per migliorare. L’ho detto anche ai ragazzi. Andremo in stadi gloriosi, sarà un percorso bellissimo da vivere con grande orgoglio. Non vogliamo fare le comparse“. È il pensiero espresso dall’allenatore del, Vincenzo, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio inLeague contro lo Shakhtar Donetsk. “In questo momento abbiamo ancora degli alti e bassi: ho visto situazioni in cui abbiamo fatto quello che avevamo provato, altre in cui si è capito che non avevamo ancora ben amalgamato alcuni concetti – aggiunge il tecnico rossoblù -.