La dichiarazione di Trump | Ecco cosa vuole Dio

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il secondo attentato sventato, Donaldaccusa: “Sono stati due estremisti di sinistra”. Ma le indagini non confermano ancora la sua versione. Donald, l’ex presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato pubblicamente che “Dioche io sia il presidente degli Stati Uniti”. La sorprendente affermazione è giunta in diretta su X (precedentemente Twitter) all’indomani di un nuovo attentato contro di lui in Florida.determinato si pronuncia sul fatto recentemente accaduto Notizie.com foto Ansaha inoltre collegato questo episodio a un altro attentato sventato lo scorso luglio in Pennsylvania, sostenendo che entrambi gli aggressori siano “estremisti di sinistra”. Tuttavia, le autorità non hanno ancora fornito riscontri ufficiali su tali affermazioni.