Juventus-Psv 3-1 le pagelle di CalcioWeb | Yildiz in stile ‘Pinturicchio’ sottotono Vlahovic

(Di martedì 17 settembre 2024) Una granderifila tre gol al Psv nel primo match della nuova Champions League. La gara all’Allianz Stadium si è conclusa sul risultato di 3-1 e la squadra di Thiago Motta ha riscattato gli ultimi pareggi e le prestazionicontro Roma e Empoli. Il grande protagonista è stato Kenan Y?ld?z, autore di un gol alla ‘Del Piero’, poi giocate da campione vero. I padroni di casa hanno arrotondato il risultato con i gol di McKennie e Nico Gonzalez. Nel finale il gol della bandiera di Saibari. Ledi(4-2-3-1): Di Gregorio voto 6: solo un piccolo errore in fase di disimpegno, poi controlla la porta con sicurezza. E’ attento nel secondo tempo. Kalulu voto 7: l’ex Milan si è finalmente ambientato nella nuova realtà: gioca una partita di ottimo livello. Si fa trovare pronto in fase difensiva e non rinuncia in fase di ripartenza dell’azione. Gatti voto 6.