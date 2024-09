Il mito della Parigi-Dakar originale | a Legnano piloti e mezzi storici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – A, domenica 22 settembre, torna a rivivere ilcon, moto, auto e camion che hanno partecipato al celebre raid del deserto. La quarta edizione di "C'era una volta la" e il quinto raduno internazionale "Honda Africa Twin Marathon" vedranno la partecipazione di oltre 20 protagonisti dei rally. L'evento, organizzato dall'Associazione Musicale Jubilate ETS, ha uno scopo benefico: raccogliere fondi per borse di studio destinate alla scuola di musica Jubilate. La manifestazione, parterassegna “Musica e Motori”, è realizzata in collaborazione con Honda Motor Europe LTD. Italia, Moto Macchion, Lavazza Motolab e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.