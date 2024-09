Il laburista Starmer vuole copiare Meloni per bloccare gli sbarchi di migranti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 17 settembre 2024) Per la sua prima visita di Stato a Roma, il premierbritannico Keirha incontrato la premier Giorgiae il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con i quali ha discusso della possibilità di autorizzare l’uso delle armi fornite a Kyjiv per colpire obiettivi in territorio russo, ma soprattutto delle politiche di prevenzione, respingimento e gestione dei traffici irregolari diattuati dal governo italiano. I giornali mettono in evidenza la sintonia tra, nonostante lui siae la premier italiana una leader della destra europea.